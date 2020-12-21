От коронавируса в Брянской области умерли еще пять человек

В Брянской области еще пять человек умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в понедельник, 21 декабря. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 207.

За сутки 48 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 18868 человек.

По последним данным, в Брянской области зарегистрирован 21121 случай заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 197. Сейчас наш регион занимает 41 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.