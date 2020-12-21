Брянская полиция попросила помочь опознать мумифицированное тело женщины

Брянская полиция просить помочь опознать тело женщины. Труп нашли на помойке у дома №111 на улице Дятьковской в Бежицком районе 15 декабря. Было понятно, что женщина умерла довольно давно.

На вид погибшей было 40-50 лет, черные волосы средней длины, нормальное телосложение. На ступне левой ноги отсутствовал палец. Полицейские предполагают, что травма была получена при жизни.

Всех, кто что-либо знает о погибшей, либо обладает другой значимой информацией, просят позвонить в полицию.

Телефоны: 8 (4832) 67-05-02, 67-05-03 - дежурная часть ОП №1 УМВД России по городу Брянску; 8 (4832) 66-79-14 - УУР УМВД России по Брянской области.

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