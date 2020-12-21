Фото: shuramedvedev.

Известного певца Шуру восхитил самодельный брянский олень. Шоумен на минувших выходных побывал в нашем городе. Он был в гостях у своего друга, чьи родители живут в Брянске.

Несколько видео из Брянска Шура опубликовал в своем Инстаграм. Одно из них сняли во дворе частного дома. Певцу понравилась новогодняя елка, украшенная самодельными игрушками, и фигура праздничного оленя.

В соцсетях появилось также видео, как Шура катается на лошадях в Брянске.

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