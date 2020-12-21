Женщина-водитель получила травму в ДТП в Севском районе

Женщина-водитель получила травму в дорожно-транспортном происшествии в Севском районе в воскресенье, 21 декабря. Она вылетала в кювет на иномарке, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария произошла около девяти часов утра на 4-м километре автодороги «Севск-Доброводье». 45-летняя женщина на «Фольксваген Пассат» ехала со стороны Севска в сторону села Юрасов Хутор. Предположительно, она не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

– В ДТП пострадал один человек, – говорят в Госавтоинспекции. – Это сама автомобилистка. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими минувшего дня – воскресенья, 20-го.