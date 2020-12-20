В Брянской области проверили цены на масло и сахар

В Брянской области проверили цены на подсолнечное масло и сахар, а также на другие социально значимые товары. Рейды прошли во всех муниципалитетах региона в субботу, 19 декабря.

Цена на сахар нигде не превышала 46 рублей, сообщают в оперативном штабе. Масло подсолнечное стоило не дороже 110 рублей.

Ситуация стабильная, товарные запасы пополняются своевременно, отметили проверяющие.

Многие региональные торговые сети и предприниматели присоединились к соглашению о принятии мер по снижению цен. Информацию для включения в реестр таких организаций направляют в Минппомторг России.