В Брянске водитель иномарки сбил пешехода и врезался во встречную машину

В Володарском районе Брянска 25-летний водитель "Фольксваген Поло" сбил пешехода и врезался во встречную машину. ДТП случилось около половины седьмого вечера в субботу, 19 декабря, на улице Чернышевского.

Водитель "Фольксвагена" ехал со стороны улицы Салтыкова-Щедрина в сторону переулка Чернышевского. Он сбил 42-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого иномарка столкнулась с автомобилем "Мазда", которая двигалась навстречу.

Травмы получил только пешеход. Его госпитализировали с переломом ноги, сообщают в УГИБДД по Брянской области.