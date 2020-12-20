В Брянской области составили 29 протоколов на покупателей без масок

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области составили 29 административных протоколов за нарушение масочного режима. Очередные рейды прошли в субботу, 19 декабря. Проверяющие обошли 460 торговых точек, сообщают в оперативном штабе.

В Брянске обследовали 90 магазинов и предприятий сферы услуг. Штрафы выписали одному покупателю и парикмахеру.

В ночь с пятницы на субботу обследовали 27 ресторанов и кафе. Проверяли, не проводят ли в них корпоративы. Ни одного нарушения не зафиксировали.