Брянские водители запутались на новой дороге на Городище

Фото: "Подслушано Брянск".

В Брянске водители запутались на новой дороге на Городищенском повороте. Фотографии опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что две машины стоят на встречной полосе.

С 19 декабря на повороте открыли четырехполосную дорогу. Две полосы ведут в Бежицу, две - в сторону Советского района. Расширили вторую часть дороги со стороны улицы Объездной.

Некоторые водители продолжают ездить по привычке. Хотя на дороге стоят соотвествующие знаки.

В следующем году на новом участке обещают сделать тротуары, карманы для общественного транспорта и пешеходные переходы.