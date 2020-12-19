Брянцев предупредили о скользких дорогах в воскресенье

Жителей Брянской области предупредили о скользких дорогах. Оперативное предупреждение будет действовать с девяти часов вечера в субботу, 19 декабря, до девяти часов вечера в воскресенье, 20 декабря.

Ночью прогнозируют мокрый снег и туман, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Температура ночью и днем от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Водителей просят быть осторожными на дорогах.