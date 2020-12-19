В тройном ДТП в Трубчевском районе погиб 33-летний водитель

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Трубчевском районе погиб 33-летний водитель. Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.22 в субботу, 19 декабря. На региональной трассе столкнулись три легковых автомобиля.

На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Раненых пришлось вырезать из машины.

На видео с места ДТП видно, что самые сильные повреждения получил автомобиль "Лада Приора". То, что от него осталось, находилось в кювете.