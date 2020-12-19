Брянский судья попал под дисциплинарное наказание

Судья Фокинского районного суда Константин Устинов попал под дисциплинарную ответственность. Соответствующее постановление вынес Совет судей Брянской области. Рассматривать его будут на заседании квалификационной коллегии судей, которое состоится во вторник, 22 декабря.

Константин Устинов является родственником председателя Советского районного суда Артема Анатольевича Устинова. Судью Фокинского суда назначили в феврале 2017 года.

На заседании коллегии также рассмотрят прекращение отставки мирового судьи Дятьковского района Шумова на основании его заявления и другие вопросы, сообщают на официальном сайте.