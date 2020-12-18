В Брянской области пообещали ухудшение погоды

Возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области с 21.00 18 декабря до 21.00 19 декабря ожидается ухудшение погоды. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. При такой погоде возможны пробки на дорогах, обрывы линий электропередач, другие происшествия.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам – носить нескользкую обувь, сообщили в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий звоните по телефону «01», с мобильного телефона – «101» или «112», «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области – 8 (4832) 443-000.

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