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В Брянске на Городищенском перекрестке откроют четырехполосное движение

В 2021 году на объекте продолжат благоустройство
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске в субботу, 19 декабря, на Городищенском перекрестке в 10.00 откроют четырехполосное движение: по две полосы в каждую сторону.

Движение запускают после реконструкции дороги. В 2021 году на объекте сделают заездные карманы для общественного транспорта, тротуары и пешеходные переходы.

Водителей просят обращать внимание на светофоры и соблюдать направление движения по полосам, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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