В брянском Новозыбкове разыскивают фальшивомонетчиков

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция разыскивает мужчину и женщину. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Новозыбкове Брянской области двое покупателей расплатились поддельной пятитысячной купюрой. Инцидент произошел около полудня 17 декабря в магазине «Светофор» по улице Ленина, 35. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция разыскивает мужчину и женщину.

Приметы женщины: на вид от 45 до 50 лет, рост 160-165 сантиметров, вьющиеся каштановые волосы до плеч. Была одета в белую куртку. Приметы мужчины: на вид от 45 до 50 лет, рост 170-175 сантиметров. Был одет в синие джинсы, красный пуховик с капюшоном.

Информацию можно сообщить в полицию по телефонам: 8 (48343) 3-35-11, либо 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

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