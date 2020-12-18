В Брянской области новые случаи коронавируса выявили в 20 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Брянске. Здесь заразились 69 человек. Следующим по суточному приросту ковида в этот раз стал город Клинцы, где нашли 23 новых больных.

В Брянском районе инфекцию подхватили 20 человек. В Гордеевском и Клинцовском районах за сутки выявили по 12 новых случаев, в Выгоничском – 11, в Дубровском – 10, в Рогнединском – 9, в Карачевском – 7.

В Навлинском, Мглинском и Суражском районах за прошедший день диагностировали по четыре новых случая. В Жуковском районе и в городе Сельцо заболели по три человека.

В Стародубском и Красногорском районах ковид подтвердили по два раза. В Комаричском, Унечском, Климовском районах и в городе Новозыбкове нашли по одному заразившемуся.

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