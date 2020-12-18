В Брянске на работодателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты

В Брянске завели уголовное дело за невыплату заработной платы. Сотруднику аграрной компании не выдавали заработанные деньги с мая по август 2019 года. Общая сумма задолженности превысила 50 тысяч рублей.

Проверку исполнения трудового законодательства провела прокуратура Советского района города Брянска. После этого возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Расследование находится на контроле, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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