Жителя Брянской области осудили за поддельные водительские права

В Жирятинском районе Брянской области осудили 26-летнего местного жителя за поддельные водительские права. 16 августа 2020 года при проверке документов автоинспектор обнаружил у него водительское удостоверение, распечатанное на цветном струйном принтере.

Суд установил, что летом 2018 года житель Жирятинского района приобрел в Московской области поддельные права и в дальнейшем ездил по ним. Мужчина не учился в автошколе и не сдавал на права.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему дали четыре месяца ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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