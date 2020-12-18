Из брянской школы охранник украл пять планшетов

В Брянске охранник одной из школ Советского района украл пять планшетов, которые предназначались для ведения электронных дневников учащихся.

По версии следствия, 25-летний ранее судимый за кражу мужчина в течение месяца незаметно выносил из учебного заведения планшеты. Он использовал имеющиеся у него ключи от всех кабинетов.

Вор вынимал технику, а коробки оставлял на месте. Из-за этого, а также из-за того, что обучение в школе частично перевели на удаленку, кражу заметили не сразу.

Один из украденных планшетов охранник продал своему знакомому. Остальные четыре сдал в ломбард. Полицейские изъяли из ломбарда три краденных планшета, их вернут в школу.

Общий ущерб школы составил около 50 тысяч рублей. На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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