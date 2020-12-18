На БМЗ состоялась первая научно-практическая конференция

Фото: АО "БМЗ".

На Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») впервые организована научно-практическая конференция.

Участниками встречи в режиме онлайн стали представители самых разных заводских подразделений, рабочие, инженеры, специалисты, обеспечивающие работу производства. В своих докладах они затронули темы цифровизации и модернизации оборудования, внедрения новой техники, повышения мотивации работников завода и поднятия престижа профессии рабочего.

Большинство докладов касались инноваций в производстве. Предложение сварщика цеха магистральных тепловозов Андрея Филькова направлено на увеличение скорости выполнения операций сварщиками и повышение качества продукции.

В докладе специалиста управления экономической безопасности Алексея Колмакова речь шла о применении современных транспортных средств при проведении маневровых работ на железнодорожных путях на территории завода.

О способах повышения интереса школьников, студентов к рабочим и инженерным профессиям участники конференции узнали из доклада оператора станков с программным управлением тележечного цеха Павла Сергутина. Он предложил организовать форум «Новое поколение». В его рамках у молодёжи появится возможность получить актуальную информацию о рабочих профессиях и на базе БМЗ попробовать себя в той или иной специальности.

Наибольший интерес привлёк доклад инженера по индустриализации Ксении Байды. Она выступила с предложением полностью перевести в электронный формат конструкторскую и технологическую документацию для участков сборки. Доступ к базе будет предоставлен посредством электронных терминалов, установленных в цехах. Работу Ксении Байды экспертная группа признала лучшим представленным проектом.

По итогам конференции участники отметили, что в ходе обсуждения удалось обозначить круг тем, волнующих заводчан, и проанализировать перспективы внедрения предложенных разработок.

Заявить о своих идеях сотрудники БМЗ могут разными способами. На предприятии развита система подачи предложений по улучшениям и внедрения изобретений. Заводчане активно участвуют в профильных инженерных конкурсах и конференциях, которые проводит компания «Трансмашхолдинг».