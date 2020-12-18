БрянскЭлектро получило благодарность от ГБУЗ «Брянская областная детская больница»

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

В адрес сотрудников ООО «БрянскЭлектро» (с сентября 2020 года входящего в контур «Россети Центр») в лице директора Александра Косарима и его первого заместителя Андрея Сорокина поступило благодарственное письмо от администрации ГБУЗ «Брянская областная детская больница».

В нем главный врач лечебного учреждения Виктор Алекса выражает благодарность энергетикам за своевременное устранение аварийной ситуации на территории учреждения. 10 декабря в больнице частично пропало напряжение. Бригада энергетиков, выехавшая на место, оперативно выполнила переключение на резервный источник электроснабжения. На период ремонта поврежденной кабельной линии сотрудники энергопредприятия смонтировали временную линию, обеспечив тем самым на период восстановительных работ дополнительный резерв для электроснабжения электроустановок социально-значимого объекта.

«Энергетики быстро и качественно отремонтировали неисправную кабельную линию электропередачи, ведущей от трансформаторной подстанции, находящейся на территории больницы, к вводно-распределительному устройству детского онкогематологического центра», - отмечает главврач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» Виктор Алекса.

От имени администрации больницы он поздравил руководителей и коллектив, возглавляемой ими энергетической компании, с наступающим профессиональным праздником - Днем энергетика: «Искренне желаем Вам стабильной и эффективной трудовой деятельности, мудрости в преодолении трудностей, выдержки и финансового благополучия. Высокой конкурентоспособности Вашему предприятию, успехов и процветания! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

«Электроснабжение объектов здравоохранения, находящихся на территории нашего региона, - в центре особого внимания энергетиков. Мы пристально следим за их надежным и качественном энергоснабжением. Энергокомпания располагает достаточным количеством сил и средств, чтобы оперативно устранить даже кратковременные перебои в энергоснабжении лечебных учреждений в случае их возникновении», - подчеркнул руководитель БрянскЭлектро Александр Косарим.