В Брянске на Орлике спасли провалившегося под лед рыбака

В Бежицком районе Брянска спасли провалившегося под лед рыбака. ЧП произошло в четверг, 17 декабря на озере Орлик-6. Сообщение о нем в дежурную часть МЧС поступило в 16.31. Уже через 15 минут мужчину вытащили из воды.

- Любитель зимней рыбалки находился в 150 метрах от берега, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Из ледяной воды его вытащил личный состав Специализированной пожрано-спасательной части с применением веревки и спасательного круга.

Спасатели просят брянцев строго соблюдать правила поведения на водоемах. На лед можно выходить втор случае, если его толщина достигает 10-12 сантиметров, для массового выхода людей - до 25 сантиметров. Нельзя выходить на лед в запрещенных местах, в темное время суток, при плохой видимости, а также отпускать детей на лед без присмотра.