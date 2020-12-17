В Брянске арестовали иностранца за взятку автоинспектору

В Брянской области иностранец попытался подкупить автоинспектора. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уголовное дело завели на иностранца, который попался на взятке сотруднику ГИБДД в Брянской области. До суда нарушитель будет находиться под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР по региону в четверг, 17 декабря.

Дело возбудили по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».

Инцидент произошел днем 14 декабря на 150-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков». Тогда сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль подозреваемого. Водителя пригласили в служебный автомобиль. Там-то мужчина и предложил правоохранителю взятку в 20 тысяч рублей. Однако от денег автоинспектор отказался. А о «заманчивом предложении» доложил в отдел полиции «Клинцовский».

– С помощью денег подозреваемый рассчитывал получить беспрепятственный проезд себе и сопровождаемых им граждан соседнего государства, – уточняют в Следственном комитете.

Фигуранта уголовного дела доставили в следственный орган. Он уже дал показания. Расследование продолжается.