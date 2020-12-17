В Брянске готовят к открытию две ясельные пристройки

В Брянске завершают строительство сразу двух ясельных пристроек вместимостью 55 мест каждая. Одна расположена в Бежицком районе, вторая – в Володарском. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в четверг, 17 декабря.

Так, в Московском микрорайоне достраивают ясли к детсаду №147 «Голубые дорожки». Основная деятельность сейчас сосредоточена на обустройстве двора.

– Здание яслей готово, практически все работы в помещениях завершены, остались последние штрихи, – уточняют в мэрии. – На дворовой территории, в частности, устанавливают игровое оборудование и беседки. Эти работы подрядчик планирует выполнить на следующей неделе.

Аналогичную пристройку возводят и в Володарке – к детсаду №15 «Ягодка» в поселке Большое Полпино. Там подрядчик также приступил к работам в августе этого года. На объекте рабочие уже завершили благоустройство территории. А в самом здании выполняют финишные работы. В четверг, 17-го, стартовал процесс приемки. Ее первый пункт – проверка инженерных сетей.