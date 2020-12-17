В Брянске нашли и обезвредили 43 авиабомбы на старом аэропорту

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске обезвредили 43 авиабомбы, которые нашли на территории старого аэропорта в Советском районе. Боеприпасы обнаружили в районе улицы Войстроченко в четверг, 17 декабря, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Экскаватор работал на огороженной территории строительной площадки будущего многоквартирного дома.

На место выехали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. Они изъяли 50-килограммовые авиабомбы, а потом обезвредили их на полигоне.

На территории аэропорта во время Великой Отечественной войны был военный аэродром. Подобные находки здесь - не редкость.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».