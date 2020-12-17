В Брянске достроили второй детсад на старом аэропорту

В Брянске вышло на финишную прямую строительство детсада "Гармония". Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске вышло на финишную прямую строительство нового детского сада на старом аэропорту. Основные работы по возведению здания завершены. Остались частично отделочные, а также монтаж мебели и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в четверг, 17 декабря.

Новый садик называется «Гармония». Он расположен в Советском районе. В окрестностях один аналогичный соцобъект уже работает, строительство еще одного – завершат в сентябре 2021-го. Каждый рассчитан на 270 мест. Причем 120 из них предназначены для детей ясельного возраста.

Непосредственно «Гармонию» строит московская компания-подрядчик. Помещения на втором этаже готовы полностью. На первом заканчивают отделочные работы, параллельно собирают мебель. В четверг, 17-го, в детсаде начали монтировать пищеблок.

– К работе подключились и сотрудники детского сада, они помогают строителям наводить порядок в готовых помещениях и обустраивать их мебелью, – уточнили в пресс-службе мэрии.