Брянские спасатели проводят операцию «Новый год»

Проходят внеплановые проверки мест торговли пиротехникой и специализированных площадок для запуска фейерверков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области проходит операция «Новый год». Сотрудники МЧС проводят внеплановые проверки мест торговли пиротехникой и специализированных площадок для запуска фейерверков.

Также специалисты проводят профилактические беседы со школьниками и обследуют места массового пребывания людей.

Выездные рейды уже прошли в Новозыбкове, Новозыбковском и Рогнеденском районах, рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

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