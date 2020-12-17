Жителя Брянска будут судить за экстремизм

В Брянске 36-летнего местного жителя будут судить за призывы к экстремистской деятельности.

Следствие установило, что 6 и 9 апреля 2020 года мужчина написал в социальной сети комментарий, провоцирующий совершение преступлений на почве религиозной нетерпимости.

Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд города Брянска. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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