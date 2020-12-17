Брянских автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах. Ухудшение погоды прогнозируют с девяти часов вечера в четверг, 17 декабря. Оперативное предупреждение будет действовать до девяти часов вечера пятницы, 18 декабря, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

В регионе прогнозируют мокрый снег, морось, местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Температура ночью - до минус пяти градусов, днем - от минус трех до плюс двух градусов. Такая погода может усложнить ситуацию на дороге.

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