На дороге Брянск-Дятьково установили новый светофор

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

На дороге Брянск-Дятьково в Брянском районе установили новый светофор. Светодиодные ленты, которые повторяют цвет сигнала светофора, идут по опоре. Такую конструкцию легче заметить водителям.

Светофор появился на дороге в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. Перекресток был местом концентрации ДТП. Сейчас эта проблема решена.

За два года на региональных дорогах установили три новых светофора. Еще один, на пересечении дорог Брянск-Дятьково-граница Калужской области и Дятьково-Бытошь-Будочки в Дятьковском районе, появится в следующем году.

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