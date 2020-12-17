Жителю Брянской области вынесли приговор за хранение боеприпасов

В Брянской области 8 июля 2020 года дома у 56-летнего жителя Рогнеденского района обнаружили 10 патронов кольцевого воспламенения для стрельбы из нарезного огнестрельного спортивного и охотничьего оружия. Выяснилось, что боеприпасы он хранил с июня 2015 года.

Дубровский районный суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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