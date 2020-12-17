СМИ: Почепский участковый отстранен от должности после убийства девушки

Старшего участкового из Почепского района, который работал в деревне Кожемяко, где до смерти замучали 18-летнюю девушку, отстранили от занимаемой должности. По неофициальной информации, эта мера временная – на время служебной проверки. Однако эти сведения «Комсомольской правде» в Брянске» не стали комментировать в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Недавно на «НТВ» вышел сюжет, посвященный зверскому убийству в деревне Кожемяки Брянского региона. Напомним, 22 ноября местный житель отмечал день рождение в гараже. После застолья он заперся с 18-летней девушкой и долго над ней издевался. Предварительно, жертву мужчина изнасиловал и вогнал ей мелкие металлические предметы, а также часть металлической трубы. Спасти потерпевшую не удалась. Она скончалась на операционном столе от травм в области таза.

По информации телеканала, полицейский был приятелем фигуранта уголовного дела.

В пресс-службе брянского УМВД от каких-либо комментариев по этому поводу воздержались:

– Официальную информацию по делу мы размещали на нашем официальном сайте в прошлый вторник (8 декабря – Ред.). Дополнительных комментариев не даем.