В Брянске на старом аэропорту нашли боеприпасы времен войны

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске на старом аэропорту нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Фотографии с места опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что боеприпасы обнаружили на строительной площадке при рытье котлована.

К месту обнаружения выехали специальные службы.

- Группа специальных работ изъяла взрывоопасные предметы времен войны, - рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время войны на бывшем аэропорту находился военный аэродром. Здесь базировались и наши войска, и немецкие. Во время масштабной застройки территории старого аэропорта взрывоопасные предметы находили уже ни раз.

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