В Брянске присяжные оправдали обвиняемого в убийстве двух человек жителя Климовского района. Оправдательный приговор вынесли в среду, 16 декабря, в Брянском областном суде.

Следствие обвиняло жителя села Новый Ропск в жестоком убийстве и умышленном причинении ущерба. По версии следствия, мужчина был в гостях и выпил лишнего. Из-за неприязненных отношений с проживавшим в доме мужчиной он облил бензином его одежду, пол и кровать. На ней в это время спала хозяйка дома. После этого - поджег.

- От полученных ожогов потерпевшие скончались на месте, - говорят в пресс-службе Брянского областного суда. - Причиненный имущественный ущерб от поджога оценили в 408 тысяч рублей.

Подсудимого оправдали. Уголовное дело направили в следственный комитет. Правоохранители должны установить новое лицо, которое привлекут в качестве обвиняемого.

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