В Брянской области выявили 205 случаев ковида за сутки

205 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро четверга, 17 декабря.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 20321. Из них 18214 человек – или 89,6 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 379 выздоровлений.

В отчетный период зафиксировали одну новую смерть от ковида. А всех жертв коронавируса теперь 169.

Брянская область находится на 41-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил ровно один процент.

Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Их позиции в общероссийском рейтинге – 46-я и 48-я. А заболевших там 18870 (+179) и 18668 (+267) соответственно.