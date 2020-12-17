Брянский оперштаб опроверг сообщения о введении в области локдауна

Брянский оперативный штаб опроверг сообщения о введении всеобщего локдауна в области. В регионе не будут закрывать магазины, торговые центры, школы и детские сады. Сообщения об ограничениях появляются в социальных сетях, они могут действовать до 17 января. До этого же дня могли бы продлить и школьные каникулы.

Брянские власти подготовились к новогодним каникулам и ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса. Отменили новогодние елки, закрыли детские развлекательные центры, на турбазы посетителей будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус.

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