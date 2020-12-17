От коронавируса в Брянской области умер еще один человек

В Брянской области зафиксировали 169-ю смерть от коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области еще один человек умер от коронавируса. Новую смерть от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в четверг, 17 декабря. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 169.

За сутки 379 пациент выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 18214 человек.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 20321 случай заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 205. Сейчас наш регион занимает 40 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.