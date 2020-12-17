Брянские следователи поздравили с наступающим Новым годом подшефный дом инвалидов

Следователи привезли подшефным новогодние подарки, елку и игрушки на нее. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Брянские следователи посетили подшефный им Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Дятьковского района в поселке Бытошь. В учреждении живут инвалиды 1 и 2 групп, а также пожилые люди, которые нуждаются в постоянном уходе.

Следователи привезли подшефным новогодние подарки, елку и игрушки на нее. Они поздравили постояльцев и сотрудников интерната с наступающими праздниками, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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