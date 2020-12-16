Брянские пограничники задержали организатора незаконной миграции

На брянском участке государственной границы в Красногорском районе 13 декабря остановили автомобиль, в котором находились четыре иностранных гражданина из Закавказья. Их перевозил гражданин Белоруссии.

Пассажиров и водителя задержали. Пассажиров после привлечения к административной ответственности отправят обратно. На водителя завели уголовное дело за организацию незаконной миграции.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Брянской области.

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