В ДТП под Клинцами пострадала четырехлетняя девочка

Два автомобиля столкнулись в Клинцовском районе во вторник, 15 декабря. В ДТП пострадали два человека, в том числе четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария произошла около пяти часов вечера на улице Советской села Смотрова Буда.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 21-летний брянец на автомобиле «Мазда-3». Тот двигался в направлении села Кневичи и не соблюдал дистанцию. В итоге налетел на едущий впереди «Пежо».

– Второй иномаркой управляла 29-летняя женщина-водитель, – уточняют в Госавтоинспекции. – В момент ДТП она поворачивала направо.

В происшествии пострадали две пассажирки: 19-летняя «Мазды» и четырехлетняя «Пежо». У первой медики диагностировали перелом плеча со смещением, у второй – тупую травму живота. Обеих увезли в больницу.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за вторник, 15-е.