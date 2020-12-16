Лучшим игроком брянского «Динамо» стал Алексей Кузнецов

Стало известно имя лучшего игрока футбольного клуба «Динамо-Брянск» по итогам первой половины турнира ФНЛ. Им стал вратарь Алексей Кузнецов. Онлайн-голосование проходило в сетевой группе ФК и завершилось в среду, 16 декабря.

На почетное звание претендовали шесть человек. Это Алексей Кузнецов, Максим Васильев, Павел Баранов, Николай Мараев, Владислав Дрогунов и Максим Вотинов.

В итоге болельщики брянского клуба поддержали голкипера. Тот провел 21 игру в первой части сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2020/21. На его счету 29 пропущенных мячей и 39 сейвов, то есть удачных прыжков, которые спасали команду от гола.

Так, вратарь №1 брянского «Динамо» набрал 620 голосов, что составило 58,1 процентов от общего числа. А всего в голосовании поучаствовали больше тысячи человек. Кстати, на второе место рейтинга вышел Максим Ватинов. В его активе – 20,8 процентов голосов.