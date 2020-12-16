В Новозыбковском районе в ДТП погиб 18-летний мопедист

18-летний мопедист погиб в дорожно-транспортном происшествии в Новозыбковском районе в среду, 16 декабря. Он на большой скорости влетел в остановку, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около семи часов утра на улице Советской в селе Новые Бобовичи.

По предварительной информации, мопедист не справился с управлением.

– От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте происшествия, – уточнили в Госавтоинспекции. – У него взяли кровь на установление состояния опьянения.

По факту смертельного происшествия полицейские проводят проверку.