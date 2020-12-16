В Брянске с 18 декабря изменится расписание троллейбусов №1 и №6

В Брянске с пятницы, 18 декабря, изменится расписание движения троллейбусов №1 и №6. Об этом сообщили в Брянском троллейбусном управлении.

По вечерам добавят один рейс "единицы" с конечной остановки "Телецентр". Днем изменится расписание "шестерки". Она будет отправляться по другому расписанию с бульвара Щорса и с улицы Горбатова.

Напомним, в конце некоторые рейсы троллейбусов отменили. Это было связано с болезнью водителей.

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