В Брянске на помойке обнаружили мумифицированное тело женщины

Тело погибшей обнаружили 16 декабря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 15 декабря, в Бежицком районе Брянска нашли ужасную находку – мумифицированное тело женщины. Обнаружили ее на улице Дятьковской на свалке.

- Разумеется, тело выбросили не сегодня, - рассказали корреспонденту «КП-Брянск» в пресс-службе МВД России по Брянской области. – Проводят проверку. Полицейские устанавливают время и причину смерти, а также возраст и личность женщины.

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