Приговор брянскому блогеру Коломейцеву отменили из-за процессуальных нарушений

Судебные решения в отношении брянского блогера Александра Коломейецва и активиста Михаила Видулина отменили по процессуальным основаниям. Такое решение приняли в Первом кассационном суде в Саратове. Жалобу защитников осужденных рассматривали 15 декабря.

Блогера Александра Коломейцева признали виновным по уголовному делу об оскорблении представителей власти и разглашении сведений о частной жизни. Решение вынесли в мировом суде Советского района 5 июня. Осужденный обжаловал его в августе. Апелляцию отклонили.

Также Коломейцева вместе с Видулиным судили за побои в Навле. В итоге первому назначили 1 год 3 месяца колонии-поселения и штраф 200 тысяч рублей, второму - 2 года 9 месяцев колонии общего режима.

- В ходе апелляционного рассмотрения дела постановлением Советского районного суда от 21 августа 2020 года осужденному Коломейцеву и его защитнику было отказано в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности, - пишут на сайте Первого кассационного суда. - Данное решение было принято в нарушение процессуального порядка. Поэтому апелляционное постановление отменили, а дело передали на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Причем, меру пресечения и Коломейцеву, и Видулину отменили.

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