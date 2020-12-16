В Брянске за сутки обнаружили четырех безмасочников

В Брянске за сутки обнаружили четырех нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 97 предприятий торговли и бытовых услуг во всех районах города.

Самые дисциплинированные горожане живут в Советском районе. Здесь в 30 проверенных организациях не нашли ни одного нарушителя.

Сразу двух безмасочников выявили в Володарском районе. По одному – в Бежицком и Фокинском районах. На всех нарушителей составили административные протоколы.

В ходе рейда владельцам учреждений общепита напомнили об одновременной загрузке помещений не более чем на 50 процентов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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