В Брянске убийцу собутыльника осудили на 11 лет

В Брянске осудили 33-летнего местного жителя за убийство приятеля. Суд установил, что 19 сентября 2020 года в Брянске в квартире по улице Красноармейской нетрезвый ранее судимый мужчина нанес собутыльнику свыше 30 ударов ножом. Он также избивал знакомого по голове и телу черенком от швабры. От травм потерпевший умер на месте преступления.

Во вторник, 15 декабря, Советский районный суд города Брянска признал обвиняемого виновным в убийстве. Ему дали 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года.

Отбывать наказание убийца будет в колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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