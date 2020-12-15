Для ковид-пациентов на Брянщине подготовили 3000 коек

Три тысячи коек могут максимально развернуть в Брянской области для больных коронавирусом. Пока же задействуют примерно две трети этого количества – 2065. Такие цифры прозвучали на заседании оперативного штаба 14 декабря.

Сейчас прием ковид-больных ведут в десяти медицинских организациях.

При ухудшении эпидемиологической обстановки резервные отделения перепрофилируют в инфекционные госпитали. На это потребуются всего одни сутки. В итоге конечный фонд достигнет 2605 единиц, а к работе с коронавирусными пациентами примкнут еще пять медучреждений.

– Максимально в регионе для больных «Ковид-19» возможно развернуть 3000 коек, – добавляют в облправительстве. – Весь круглосуточный коечный фонд в Брянской области составляет 8512.