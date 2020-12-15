Брянская область вышла на 38 место по заболеваемости коронавирусом

Брянская область находится на 38-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом объявила главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова на заседании оперштаба 14 декабря.

Большую группу заболевших на Брянщине составляют неработающие граждане и пенсионеры. На них приходится 36,7 процентов всех случаев. На втором месте – офисные работники с 17,4 процентами. Также в ТОП-5 работники здравоохранения (10,2 процентов), педагоги (7,1 процент) и сотрудники предприятий промышленности (ровно 7 процентов).

Среди возрастных групп наибольшее число заболевших в возрасте от 49 до 64 лет, – уточнила Людмила Трапезникова.

Кстати, медперсонал в Брянской области стал болеть коронавирусом реже. Об этом говорят статистические данные – нынешняя цифра ниже весенней.