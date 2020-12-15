В Брянске поймали еще двух безмасочников

Два административных протокола составили на так называемых безмасочников в Брянске за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 15 декабря.

В Брянске продолжили рейды по соблюдению масочного режима. Проверки провели в кафе, торговых центрах, салонах красоты и магазинах. В них участвовали представители городского отдела торговли, райадминистарйций и полицейские. Всего обследовать удалось 67 объектов.

Брянцев без средств защиты поймали в Володарском районе и Бежице: по одному. В первом случае им выступил покупатель магазина промышленных товаров и косметики, во втором – менеджер салона связи. Обоим выписали материалы по административной статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».