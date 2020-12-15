Брянца осудили на 10 месяцев за избиение знакомого лопатой

Жителя Брянска осудили на 10 месяцев за удар лопатой по голове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске осудили 58-летнего жителя поселка Белые Берега Фокинского района, который спьяну ударил знакомого лопатой по голове. Вынесенный ему приговор стал обвинительным, а срок реальным. Ранее судимый мужчина проведет в неволе 10 месяцев.

Уголовное дело рассмотрел мировой суд № 20 Фокинки. Фигуранта признали виновным по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Доказали, что преступление брянец совершил 30 марта. Тогда он пьяным находился на улице Карла Маркса в Белых Берегах. Произошел конфликт. В итоге дебошир взял в руки штыковую лопату и ударил ею 41-летнего потерпевшего по голове. Кстати, тот также был нетрезв. Итог – причинение легкого вреда здоровью.

– Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима, – уточняют в пресс-службе облпрокуратуры. – В законную силу приговор суда пока не вступил.